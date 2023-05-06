【韓網熱帖】最近在追哪些好看的劇？

最近真的很多好看的劇，大家都在追什麼呢～～？

最近正在播的劇：《特務家族》、《偶然遇見的你》、《花書生熱愛史》、《假面的女王》、《寶拉！黛博拉》、《壞媽媽》、《盜賊：七個朝鮮通寶》、《朝鮮律師》、《浪漫醫生金師傅3》、《真的出現了！》、《車貞淑醫生》、《天空的因緣》、《秘密的女人》、《是金子是玉子啊》、《紙之月》。

原PO主表示：週一二追《偶然遇見的你》，週三四看《寶拉！黛博拉》《壞媽媽》，週五六《浪漫醫生金師傅3》，週六日《真的出現了！》《車貞淑醫生》。 一整周都很開心kkk

韓國網友評論：

1. 《壞媽媽》真的大發，《車貞淑醫生》也好看

2. 每週都在等《壞媽媽》更新！

3. 《壞媽媽》（收視率趨勢說明一切）

4. 這裡3部我都有追，要推薦的話一定是《壞媽媽》

5. 《模範計程車2》結束後劇荒... 只看類型片不看愛情劇，有推的嗎

6. 《浪漫醫生金師傅3》《真的出現了！》《車貞淑醫生》《天空的因緣》kkk都很好看 ᅲᅲ

7. 《偶然遇見的你》！！好久沒看月火劇了，真的超好看！！

8. 也就是《車貞淑醫生》，最近沒什麼好看

9. 《浪漫醫生金師傅3》... 前兩季都很喜歡，沒辜負我的期待ᅲ

10. 《偶然遇見你》超有趣！雖然是類型片但又搞笑又感動，不得了kkkk

11. 《特務家族》陣容讓我很期待來的，但好無趣ᅲᅲᅮᅲ為什麼放著這麼好的演員只寫出這樣的故事啊，太可惜

出處：https://theqoo.net/square/2793500760

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