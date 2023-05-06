南宮珉新劇《戀人》工作人員涉12人性侵案！「臨演姐妹事件」害死3條人命，竟悄悄回歸原崗位

近日很多網友湧入MBC觀眾交流區，留言要求《戀人》劇組排除有性暴力前科的工作人員，令十幾年前一樁令人憤慨的舊案再次受到關註。

《戀人》是MBC預計6月播出的古裝愛情劇，由南宮珉、安恩真、李學周、李多寅等擔任主演。 令人震驚的是，為該劇擔任臨時演員選角導演的人竟是牽涉3條人命的「臨演姐妹集體性暴力事件」加害者之一。



2004年，女子張某在電視台做臨時演員兼職期間遭到企劃公司班長和選角負責人等4人性侵、8人猥褻，起訴後卻被警察和檢察官施加可怕的二次傷害，加害者甚至跑到張某家縱火、威脅殺死其家人。

最終張某不堪壓力撤訴，於2009年跳樓自盡。 幾天後，張某的妹妹因為當初給姐姐介紹臨演工作而感到自責，以同樣方法結束了生命。 兩個月後，姐妹倆的父親也因精神打擊太大而腦溢血身亡，一家四口只剩下母親一人。

受害者母親一度靠藥物苦撐度日、多年來獨自為家人打官司，但法院在2015年以時效結束為由判其敗訴，甚至沒有要求加害者做出金錢賠償。 據韓媒報道，12名加害者裡有7名仍在業界活動，只是換了公司而已。 全國臨演工會曾向三大電視台發公文要求對加害者所在企劃社進行特別管理，但沒有收到任何回音。



2019年，受害者母親開設YouTube頻道並公開了12名加害者的長相、名字、居住地等個人信息，表示要堅持復仇到底。 據這位母親透露，部分加害人在2020年參與了SBS晨間劇《媽媽出軌了》和MBC every1原創劇《戀愛雖然麻煩，但更討厭孤獨！》，和從前一樣繼續擔任臨演選角工作。

今年5月3日，受害者母親在YouTube指出加害者之一目前在《戀人》負責臨演選角，要求MBC排除該工作人員，否則將進行抵制。 影片公開後引起大量關註，於是出現開頭提到的大批網民湧入MBC留言板表達抗議，一致表示若不辭退加害者便會對《戀人》進行抵制。

MBC人士稱《戀人》劇組也是現在才得知這一事實、對遺屬十分抱歉，隨後發正式公告表示已禁止該工作人員接近片場，並與其所在公司解約、停止合作。



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