中國確定翻拍《我的大叔》！李善均＆IU的角色由趙又廷＆張子楓出演，劇名是《謝謝你，聽見我》

由李善均、IU（李知恩）主演的《我的大叔》以擁有相同沉重生活負擔的40歲男人與20歲女人出發，延伸到他們的家人和朋友，講述他們互相觀察並治癒對方的故事。

劇中不只至安和朴大叔的互相治癒，每個連結角色都是一個互相療癒的關係，播出時受到許多觀眾的喜愛。



日前，傳出中國將翻拍《我的大叔》，更傳出 IU 的角色由沈月飾演、李善均的角色則由陳建斌出演，在韓網引發熱烈討論。不過...今日（6日）優酷正式官宣陣容並公開全新海報，將由趙又廷和張子楓主演，講述姜家齊（趙又廷 飾）用暖而恆久的守護，融化了梁知安（張子楓 飾）內心堅硬的冰川，劇名則是《謝謝你，聽見我》。



消息一公開，讓韓國網友紛紛表示：「選角不錯啊」、「也很好奇其他配角」、「趙又廷 好期待啊」、「暈，我覺得趙又廷長得像李善均呢，呵呵呵」、「雖然完全不知道是誰，但好像是翻拍《我的大叔》啊… 感覺會很難」、「有種李善均的感覺，還想過形象和原作同步嘛」、「海報不錯」、「哦，和李善均感覺差不多」、「張子楓那個演員演技也很好，氣氛超好ㅠㅠㅠ」等等。

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