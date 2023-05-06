【韩网热帖】最近在追哪些好看的剧？

最近真的很多好看的剧，大家都在追什么呢～～？

最近正在播的剧：《特务家族》、《偶然遇见的你》、《花书生热爱史》、《假面的女王》、《宝拉！黛博拉》、《坏妈妈》、《盗贼：七个朝鲜通宝》、《朝鲜律师》、《浪漫医生金师傅3》、《真的出现了！》、《车贞淑医生》、《天空的因缘》、《秘密的女人》、《是金子是玉子啊》、《纸之月》。

原PO主表示：周一二追《偶然遇见的你》，周三四看《宝拉！黛博拉》《坏妈妈》，周五六《浪漫医生金师傅3》，周六日《真的出现了！》《车贞淑医生》。 一整周都很开心kkk

韩国网友评论：

1. 《坏妈妈》真的大发，《车贞淑医生》也好看

2. 每周都在等《坏妈妈》更新！

3. 《坏妈妈》（收视率趋势说明一切）

4. 这里3部我都有追，要推荐的话一定是《坏妈妈》

5. 《模范计程车2》结束后剧荒... 只看类型片不看爱情剧，有推的吗

6. 《浪漫医生金师傅3》《真的出现了！》《车贞淑医生》《天空的因缘》kkk都很好看 ᅲᅲ

7. 《偶然遇见的你》！！好久没看月火剧了，真的超好看！！

8. 也就是《车贞淑医生》，最近没什么好看

9. 《浪漫医生金师傅3》... 前两季都很喜欢，没辜负我的期待ᅲ

10. 《偶然遇见你》超有趣！虽然是类型片但又搞笑又感动，不得了kkkk

11. 《特务家族》阵容让我很期待来的，但好无趣ᅲᅲᅮᅲ为什么放著这么好的演员只写出这样的故事啊，太可惜

出处：https://theqoo.net/square/2793500760

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