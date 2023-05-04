香港的BOICE注意啦！鄭容和要在7月1日來港舉行演唱會啦～

上次來要因為擔任別人的演唱會嘉賓，這次是自己的啦！

繼4月初韓國人氣組合CNBLUE隧長鄭容和宣佈有關澳門粉絲見面會的消息後，主辦方「瘋潮娛樂Hit Maker」及「優勢力娛樂UFORCE」聯同香港「一鳴娛樂MB GROUP」聯合主辦，也在今天宣佈「鄭容和All Rounder演唱會」將於七月一日假座於亞洲國際博覽館舉行兩小時的演唱會，屆時將掀起一番搶票熱潮！



鄭容和上一次在港開演唱會已是2018年的事！當時「Room 622巡迴演唱會」也是一票難求，而今年鄭在JJ林俊傑演唱會的出現也勾起不少粉絲的渴求。在港期間，他也到處打卡，證明他也熱愛香港和觀眾。為滿足一眾粉絲的思念，今次七月份的演唱會鄭必施展渾身解數，以勁歌熱舞去答謝粉絲們的支持！



門票定於快達票開賣，除一般門票屆時將同時發行限量福袋組合。根據主辦方消息透露限量福袋組合中包含一張門票及限量記念商品。主辦方更表示，此次福袋組合是特別向韓國經紀公司爭取而來，且只開放線上購買，特別值得收藏紀念!

演唱會詳情：

日期：2023年7月1日

地點：亞洲國際博覽館 10號館

時間：晚上7時

門票價格：$1688 / $1288 / $888

福袋價格：$2108 / $1708 / $1308（數量有限）

訂票平台：快達票 HKTICKETING.COM

福袋訂購及門票開賣日期請密切關注<瘋潮娛樂 / 一鳴娛樂>FB粉絲頁

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