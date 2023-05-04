【韓網熱帖】關於EXO KAI入伍...韓兵務廳表示：沒有修改規定

這麼突然...真的令太多粉絲嚇到了！

相關報導：KAI下週四（11日）入伍！粉絲傻眼：太突然，我等EXO完整體回歸預告，卻等來入伍公告

SM娛樂昨日發聲明稱KAI原本在準備EXO回歸，但因最近兵務廳規定變更，將在一周後（5/11）入伍。對此，兵務廳今日接受採訪否認該說法，稱即將服兵役者可在2年內延期入營5次，其中2次可用「其他事由」（包括演藝活動）進行申請。由此看來，KAI應該是已經把所有延期次數都用在海外公演等日程，所以無法再延期。

*小編補充：另一篇報道提到該規定從2010年開始執行、沒有變更，但可能在具體執行方面有所收緊。根據規定，5次延期機會裡只有兩次可採用「其他」，其餘3次必須是疾病、就業等事由。因為沒有法律層面的強制性，之前的慣例都是可以延期5次，所以SM可能也是依照這一慣例安排工作。但最近藝人逃兵役事件造成不良社會影響（Ravi等），有評論認為兵務廳希望展現強硬態度，KAI就成為了第一個執行對象。想看報道原文可以按此！

韓國網友評論：

1. 所以SM的公告是什麼鬼...

2. SM是怎麼辦事的？ KAI今年初就說了年內要入伍，都是公司處理太慢導致回歸推遲

3. 完整體和SOLO都應該提前一些啊... 所屬社業務怠慢

4. SM又不是新公司，之前送去服兵役的男歌手都能裝滿一貨車，怎麼這次搞成這樣？

5. 雖然所屬社問題最大，但KAI本人應該也有所了解吧

6. 我家偶像也年級差不多了... 感覺要被這樣拖走了 ᅲᅲᅲ KAI也好可惜

7. 歌手因為所屬社沒有好好執行plan而無法活動就入伍，但所屬社也是因為內部糾紛而無法像以往一樣準備回歸，一環套一環變成現在這樣，好可惜

8. 為什麼要把責任推到KAI沒有好好確認？ KAI能做什麼啊，他又沒說不想服兵役

9. 可憐的KAI為完整體回歸努力準備了那麼多，這是什麼晴天霹靂啊

10. KAI難過的原因不是兵役，而是剛好在回歸之前、無法給大家看到已經準備好的東西，因此感到遺憾、對粉絲抱歉啊。

出處：https://theqoo.net/2792643143

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