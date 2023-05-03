以「唷啵se唷」一鸣惊人～《PEAK TIME》7点熙宰&IREAH签公司，和「前忙内文奉」同门！

因《PEAK TIME》在拥有高人气的「7点」双人组合MASC熙宰与IREAH，今（3）有消息与PCS娱乐签约，该经纪公司就是MASC原忙内「文奉」LUO现在所属的经纪公司。

▼熙宰



▼IREAH



虽然《PEAK TIME》节目已落幕，但TOP6团体们正如火如荼准备巡回演唱会，除了文钟业领军的「24点」有新歌好消息之外，7点MASC昨日也预告有好事要传达给大家，今日揭晓是签约了新公司PCS娱乐。



PCS娱乐对外宣布与MASC两位成员熙宰、IREAH签订专属合约，「希望大家多多关注与支持他们在《PEAK TIME》之后将展开的活动。为了能和粉丝以近距离展开活动，将尽全力有系统性的支援。」

MASC熙宰与IREAH在《PEAK TIME》组「7点」，可以说和「23点」大国男儿一样一鸣惊人，生存舞台演唱NU’EST〈Hello〉，成员熙宰开口「唷啵se唷」（翻译「喂」、「Hello」）就惊艳无数人，许多《PEAK TIME》观众不是因为23点〈魔咒－Mirotic〉就是因为7点〈Hello〉入坑。



甚至，7点在后续D联队Vocal D组合演唱了IU〈My Sea〉，熙宰的开头也是随即令现场评审与参赛者惊艳，7点最后顺利领军Vocal D夺Vocal第一名。由於熙宰每每负责歌曲导入都获绝佳效果，开始有了「开头达人」、「导入妖精」等称号。



7点最终在《PEAK TIME》决赛以原团MASC之名夺得第二名，如今签约新公司，等於预告了双人组合会继续活动，令粉丝兴奋不已。而让粉丝更激动的是，他们签约的PCS娱乐正是MASC原忙内文奉现在的经纪公司。

MASC文奉目前是DIGNITY队长LUO，DIGNITY在《PEAK TIME》里以「1点」参赛，7点在生存舞台与Vocal D表演都曾提过他们俩与LUO的缘分，三人在Vocal D合唱后因忆起回忆潸然泪下，际遇让现场评审、参赛者与电视机前的观众都备感不舍。



虽然不在一个团体了，所属的1点DIGNITY也被淘汰了，但LUO直到决赛还是不停为7点两位哥哥应援，如今两位哥哥与自己所属的公司签约，也许LUO也有助力？粉丝或许还可以期待他们三人再多组一支团体活动。LUO稍早也发布限时动态告诉大家他和两位哥哥「再次同吃一锅饭」。



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