被埋沒的男團生存節目《Peak Time》超強實力參賽者cover東方神起〈Mirotic〉：「這肯定是我聽過最棒的版本」

網友：「全場都在為他們應援」、「隔壁節目在搞笑，這才是真真正正的認真比賽」、「我跟評審團反應一樣，嘴開開」、「這肯定是我聽過最棒的cover版本，live全開賣，唱功和飆高音真的瘋了！」

JTBC 推出男團生存節目《Peak Time》於昨晚正式開播，參賽者們的各個舞台也成功吸引到了大批網友討論，實力一組比一組堅強，而男團大國男兒cover東方神起經典熱門曲〈Mirotic〉的超穩實力也受到關注。



《Peak Time》是以偶像海選「團隊賽」出發的生存節目，為了因疫情而失去舞台，與經紀公司存在問題，或大眾認知度較低的偶像團體們，提供重新出道的機會。



評審團有：Ryan S. Jhun、沈在元、朴載範、曺圭賢、金聖圭、Tiffany、李起光、宋旻浩。

▼23點組的大國男兒（Karam、仁俊、Jay）開全麥表演〈Mirotic〉，他們甚至在團內的定位不是主唱，卻每一位都唱功超穩之外，高音跟合音都非常完美，舞蹈實力和魅力都屬於全能型的歌手，令網友們相當讚嘆：



▼舞台純享版：



＊這首歌真的難唱到爆，大家也可以上youtube搜尋「Mirotic cover」，就可以知道大國男兒他們是真的實力很強。





▼網友說的隔壁節目《BOYS PLANET》也有參賽者cover〈Mirotic〉，年齡更小經歷也比較少，所以，還有很多進步的空間：



▼另外，也放上原本的live給大家欣賞一下吧！



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