【韓網熱帖】《人+性大不同》PD：在韓國拍攝AV是犯法的，但觀看是合法的

大家對於這件事有什麼看法呢？

《人+性大不同：日本篇》公開了AV們的故事，在韓網上引爆爭議。

對此該節目的PD金仁植表示：「已經預想到會發生這種情況了，看到韓國觀眾們的的反應之後我意識到每個國家對於性的基準完全不同。拍攝、散播AV是違法的，但看AV是個人的事情，在我國其實是合法的。然而在日本的話拍攝AV又是合法的，其實全球有不少國家拍AV並不違法。聽AV演員講述他們的故事並不涉及法律問題，倒是我們應該以怎樣的態度看待他們。比起討論這個產業是否合法，我更想用中立的手法，帶著尊重的態度去讓大家了解這些人對於這份這樣有怎樣的使命感。」

韓國網民評論：

1. 看來這個PD本人就很愛AV啊

2. 就是違法的，不然國家為什麼要攔截這些網站

3. 我就想知道如果看的話是合法的，為什麼拍攝又違法了呢？

4. 是因為他覺得這個國家有人掏錢合法地看AV，才拍攝了這種主題

5. 太噁心了，賣淫是違法的，但嫖客又不會被處罰，正因為這樣才會出現N號房事件

6. 這是什麼邏輯？ 就像是在說賣菸給未成年人是違法的，但未成年吸菸又是合法的

7.我懂電視台這幫人想掙錢想瘋了，但是為什麼一定要製作這種題材呢??? 這麼喜歡AV的話就去日本生活啊，性不醜陋，醜陋的是你們這群利用性來掙錢的人

8. 嘖嘖嘖，沒有VPN都看不了AV，你說這是合法的???

9. 看AV不會被抓走=合法，PD是瘋了吧，這是什麼爛邏輯

10. 哈哈哈哈，居然還賦予了AV演員們職業使命感。AV產業就是對女性的性榨取，狗屁職業使命感

出處：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=3&document_srl=2790894903

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