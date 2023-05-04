《車貞淑醫生》裡的暴脾氣的「全素羅」5年前竟然是人氣女團裡的忙內！

從愛豆成員到演員，她實現了完美的轉變。

韓劇《車貞淑醫生》正在熱播中，第6集收視率就突破10%，口碑爆棚。 除了女主角嚴正化展現了精彩的演技之外，一眾配角也十分出彩，尤其是「全素羅」的扮演者趙雅藍讓觀眾們眼前一亮。



全素羅雖然年紀要比車貞淑小很多，卻是對方的前輩，脾氣火爆，工作上毫無保留一直訓斥犯錯的車貞淑。 再加上全素羅還是車貞淑兒子的女友，讓很多觀眾為未來的婆媳關係捏了一把汗。 大家開始好奇全素羅的扮演者趙雅藍，大讚她遇到了人生角色，深挖她的舊作，不挖不知道，一挖才發現她竟然是人氣愛豆團出身。



趙雅藍曾是2016年出道的女團gu9udan的一員，當時她以本名「慧妍」活動，憑藉出色的舞蹈實力被JellyFish娛樂相中，僅練習了11個月就出道，比起很多人長達5-6年的練習生時期，她算的上是光速出道了。 趙雅藍是隊內的忙內，擔任副主唱，一出道就受到了很多粉絲的喜愛。 很可惜的是2018年5月，趙雅藍因為身體原因中斷了活動，5個月之後宣佈退隊。



從gu9udan退出之後她以藝名「趙雅藍」進軍影視劇圈，這次在《車貞淑醫生》里飾演美貌與實力並存的完美主義者住院醫師全素羅，一邊狠狠教訓著後輩車貞淑，一邊又在不知情的情況下偷偷和車貞淑的兒子談戀愛，時而穩重時而魯莽時而可愛時而又專業，展現了多重魅力。

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