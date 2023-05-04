《车贞淑医生》里的暴脾气的「全素罗」5年前竟然是人气女团里的忙内！

从爱豆成员到演员，她实现了完美的转变。

韩剧《车贞淑医生》正在热播中，第6集收视率就突破10%，口碑爆棚。 除了女主角严正化展现了精彩的演技之外，一众配角也十分出彩，尤其是「全素罗」的扮演者赵雅蓝让观众们眼前一亮。



全素罗虽然年纪要比车贞淑小很多，却是对方的前辈，脾气火爆，工作上毫无保留一直训斥犯错的车贞淑。 再加上全素罗还是车贞淑儿子的女友，让很多观众为未来的婆媳关系捏了一把汗。 大家开始好奇全素罗的扮演者赵雅蓝，大赞她遇到了人生角色，深挖她的旧作，不挖不知道，一挖才发现她竟然是人气爱豆团出身。



赵雅蓝曾是2016年出道的女团gu9udan的一员，当时她以本名「慧妍」活动，凭藉出色的舞蹈实力被JellyFish娱乐相中，仅练习了11个月就出道，比起很多人长达5-6年的练习生时期，她算的上是光速出道了。 赵雅蓝是队内的忙内，担任副主唱，一出道就受到了很多粉丝的喜爱。 很可惜的是2018年5月，赵雅蓝因为身体原因中断了活动，5个月之后宣布退队。



从gu9udan退出之后她以艺名「赵雅蓝」进军影视剧圈，这次在《车贞淑医生》里饰演美貌与实力并存的完美主义者住院医师全素罗，一边狠狠教训著后辈车贞淑，一边又在不知情的情况下偷偷和车贞淑的儿子谈恋爱，时而稳重时而鲁莽时而可爱时而又专业，展现了多重魅力。

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