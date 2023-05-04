《我獨自生活》Code Kunst戀情曝光，與時尚主編女友相戀5年！網友：節目裡他就戴著對戒啊

因《我獨自生活》而被更多觀眾所熟知的歌手兼作曲家Code Kunst戀情曝光。

據韓媒《NEW1》獨家報導稱，Code Kunst與圈外女友交往5年，對方是一名主編，就職於某時尚雜誌，美貌不輸藝人，他們因為時尚、音樂等共同愛好而走到一起。 兩人已交往5年，身邊的朋友都知道這件事情，他倆也並未刻意隱瞞戀情，即使工作繁忙也會抽空約會，感情穩定發展中。對此，Code Kunst所屬經紀公司回應：「藝人私事，無法確認。」



Code Kunst是版權費上位区1%Hip hop頂級製作人，與他合作過的歌手有吳赫，Dok2、BewhY，Suran、Tablo、LOCO、宋旻浩、李遐怡等。 而在綜藝節目中的他又完全是放飛狀態，《我獨自生活》中經常展現超巨綜藝感的一面，因此受到了不少觀眾的喜愛。

Code Kunst的戀情曝光後引發了廣大網友和觀眾的關注，不少人表示他在節目中手上戴著情侶對戒，且對待女嘉賓的舉動非常貼心，因此早就猜到他已經名「草」有主了，對於他突然曝光的戀情紛紛表示「完全不驚訝」。



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