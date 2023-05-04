李英愛再度回歸小螢幕懸疑作品tvN《Maestra》變身神秘指揮家，合作李茂生、朴浩山揭開真相

擁有秘密的女指揮家即將揭開管弦樂團中的謎團，與此同時自己也將成為真相的暴風眼中心。tvN最新電視劇作品《Maestra》將由演員李英愛、李茂生、黃寶凜星、金榮在以及朴浩山共同演出。

李英愛所飾演的指揮家車世音，是一位享譽全球的古典樂新星指揮，個性果決堅定，在舞台上支配著所有演奏者，也吸引台下觀眾們的目光。觀眾們已經相當熟悉的李英愛，本次又將有什麼樣的演技新挑戰？被稱為投資界巨頭的UC財務公司會長劉政才將由大勢演員李茂生擔綱演出，是一位能夠洞悉人心的人物，透過《三十九》與《黑暗榮耀》表現令人印象深刻的李茂生，本次也將透過細膩的內心戲讓觀眾們眼睛為之一亮。



黃寶凜星則是飾演管弦樂團中的新進團員李露娜，總是帶著天真稚嫩笑容的她，為了證明自己的能力而不斷努力著。而金榮在則將飾演車世音的先生金弼一角，個性多愁善感並且思緒細膩，望著在事業上如日中天的老婆不自覺產生了自卑感。這樣的情感將如何影響夫妻之間的生活？朴浩山則飾演這個樂團的代表理事全相道，是一位個性外放以及頭腦靈活的人物，對於樂團有相當程度的熱愛，將為本劇帶來趣味。

《Maestra》這個管弦樂團到底有什麼樣的謎團有待解開，而這事件又與女指揮有什麼樣的關聯性？充滿懸疑色彩的電視劇《Maestra》目前尚未排定播出日期，還請大家持續期待。



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