《盜賊：七個朝鮮通寶》周元團隊再添生力軍！美人計加上穿越雷射光束防護如《瞞天過海》＋《惡靈古堡》名場面！（EP.5 - 6）

[有雷] 《盜賊：七個朝鮮通寶》警方除了正式與臭鼬周元合作以外，更網羅了另一位傳奇盜賊高博士，因此對於必須收集到的最後第七枚朝鮮通寶，鎖定了三合會的擁有者，前進賭場以及他的金庫尋找這枚朝鮮通寶。

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《盜賊：七個朝鮮通寶》警方張泰仁（趙漢哲飾）已正式與「臭鼬」（周元飾）聯手回收流落在外的非法文物，最終目標也瞄準木槿花文化集團金永洙（李德華飾），而張泰仁已側面了解金永洙的目標就是七個朝鮮通寶古銅錢，於是必須先找回那對小姊弟原本擁有的那一枚，落在另一位傳奇盜賊高博士的手上。



高博士被聰明的女警逮捕，也向張泰仁說明了朝鮮通寶與瞻星台的秘密，與其被捕入獄，高博士選擇加入警方團隊。高博士交出了自己手上的朝鮮通寶，並告訴大家最後一枚朝鮮通寶的下落，瞄準了中國三合會的張春鵬，而他已經將自己的財產以及朝鮮通寶秘密移轉到海外，也就是自己在濟州島開設的賭場，於是本次的作戰計畫也已成形。



團隊合作成功突破了防線，由女警與組長扮成情侶，加上了臭鼬的助手李春子提供的高科技隨身設備，不用多少時間就在賭場中大贏，也立即被張春鵬邀請到VIP室，計畫成功。得知金庫密碼後，臭鼬全副武裝潛入，突破了困難重重的雷射光束防護，拿下了朝鮮通寶的那一刻突然警鈴大作……



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