《盗贼：七个朝鲜通宝》周元团队再添生力军！美人计加上穿越雷射光束防护如《瞒天过海》＋《恶灵古堡》名场面！（EP.5 - 6）

[有雷] 《盗贼：七个朝鲜通宝》警方除了正式与臭鼬周元合作以外，更网罗了另一位传奇盗贼高博士，因此对於必须收集到的最后第七枚朝鲜通宝，锁定了三合会的拥有者，前进赌场以及他的金库寻找这枚朝鲜通宝。

以下为防雷线



《盗贼：七个朝鲜通宝》警方张泰仁（赵汉哲饰）已正式与「臭鼬」（周元饰）联手回收流落在外的非法文物，最终目标也瞄准木槿花文化集团金永洙（李德华饰），而张泰仁已侧面了解金永洙的目标就是七个朝鲜通宝古铜钱，於是必须先找回那对小姊弟原本拥有的那一枚，落在另一位传奇盗贼高博士的手上。



高博士被聪明的女警逮捕，也向张泰仁说明了朝鲜通宝与瞻星台的秘密，与其被捕入狱，高博士选择加入警方团队。高博士交出了自己手上的朝鲜通宝，并告诉大家最后一枚朝鲜通宝的下落，瞄准了中国三合会的张春鹏，而他已经将自己的财产以及朝鲜通宝秘密移转到海外，也就是自己在济州岛开设的赌场，於是本次的作战计画也已成形。



团队合作成功突破了防线，由女警与组长扮成情侣，加上了臭鼬的助手李春子提供的高科技随身设备，不用多少时间就在赌场中大赢，也立即被张春鹏邀请到VIP室，计画成功。得知金库密码后，臭鼬全副武装潜入，突破了困难重重的雷射光束防护，拿下了朝鲜通宝的那一刻突然警铃大作……



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻