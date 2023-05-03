《九尾狐傳1938》顏霸們來《驚人的星期六》啦！李棟旭再次開賭，金素妍認真又可愛、金汎想篡位主持

【最新預告】《九尾狐傳1938》李棟旭、金素妍、金汎出演《驚人的星期六》的預告公開，喜歡他們的觀眾千萬不能錯過這一集節目哦！這部劇快首播了你知道嗎？

即將在本週末開播的奇幻動作新劇《九尾狐傳1938》三位主演李棟旭、金素妍、金汎出演綜藝節目《驚人的星期六》預告公開，歡樂氣氛之餘，演員們彷彿回老家般自在輕鬆（？）。



▼中字預告：



比起上一次宣傳就出演過的九尾狐兄弟，金素妍則是做足了功課，還複習了前面集數，讓主持人們相當感動，私底下親切可愛又容易緊張的模樣，真的非常討人喜愛。



金汎則是被主持人Boom問說是不是覬覦著《驚六》的主持空位？金汎表示沒有，但一旁的固定主持人們則是開始瑟瑟發抖，畢竟金汎顏值、實力跟口才也是相當厲害，期待他這次出演的表現。



再來就是已經來了很多次、但每次來都會被大家瘋狂調侃的李棟旭，主持功力和才氣滿滿的他也直接對嗆資深主持人申東燁，一句話瞬間逗笑眾人！下一秒又喊停拍，到底現場發生什麼事了呢？這一次也會有精彩的賭局，不曉得是誰輸誰贏。



更多有趣的內容記得鎖定本週六 tvN 晚間19:30的《驚人的星期六》，5月6日當晚也順勢迎來《九尾狐傳1938》EP.1的 21:20 首播。

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