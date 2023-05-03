男團BTOB公開11年團體的長壽秘訣！恩光：「團員們都很善良又體諒他人」

日前美聲男團BTOB時隔1年2個月帶著第12張迷你專輯《Wind and Wish》驚喜回歸，不過很可惜成員PENIEL因腰傷而缺席了公開表演的紀念場合，其他成員們也在現場分享了團體能夠長壽的秘訣。





BTOB表示本次的專輯《Wind and Wish》是一張包含了相愛的人的幸福與安寧的作品，也期望自己成為大家的「幸運符」，為全世界帶來正能量。成員旼赫透露了自己在活動期以及非活動期狀態不同，而為了活動期間相當認真的管理體重以及外型，炫植也表示自己準備期間都相當努力的運動。陸星材則表示專輯內容相當符合目前MZ世代的想法。





不過專輯中仍保有原本的BTOB風格，結合了招牌抒情美聲以及輕快舞曲，自2012年出道的BTOB至今已經度過11個年頭，經歷這麼長的時間卻能夠歷久不衰，並且擁有多首人氣歌曲，是令人相信而聽的男子團體，不僅團體實力以及音樂上受到認可，他們獨特的魅力也展現在許多綜藝節目以及電視劇、音樂劇當中，幾乎是全方位的男團。





昌燮也表示BTOB的許多歌曲都來自炫植以及旼赫的創作，他也相當能夠理解被時間追趕著創作的辛苦，另外也提到了相當感謝BTOB的隊長恩光，旼赫也說因為恩光對BTOB的熱情始終如一，不斷的為團體傾注能量，讓BTOB繼續走到今日。恩光則是謙虛地說，感謝所有Melody的支持，他覺得自己相當有福氣成為BTOB的隊長，而他所認為的長壽秘訣就是因為成員每一個人都非常善良，也非常懂得為其他人著想。希望大家繼續支持BTOB邁向下一段旅程！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞