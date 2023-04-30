李鐘赫兒子減肥成果超顯著！《爸爸！我們去哪兒？ 》李俊秀新照瘦成斯文暖男，15歲身高逼近一米九

李俊秀今天在個人YT分享近照，之前那個胖嘟嘟少年突然不見蹤影，這又白又瘦、戴著黑框眼鏡、頂著歐巴髮型，根本變成小暖男了呀！基因的力量果然不可忽視XD

李鐘赫和二兒子李俊秀2007年一起出演《爸爸！我們去哪裡？ 》受到很多人喜愛，當年只有5歲的俊秀樂觀開朗、多動調皮，給很多觀眾留下了深刻印象，一直很關注他的成長。



2021年李俊秀開通個人YouTube更新日常vlog，主題包括運動、旅遊、直播玩遊戲等等，但更多還是美食吃播XD童年時期的李俊秀瘦瘦小小、擁有瓜子臉和尖下巴，進入青春期後不僅個子迅速拔高，身形也圓潤起來。 去年八九月和李鐘赫一起錄製《爸爸跟我來》，身高甚至追平爸爸了！





這兩年來大家已習慣李俊秀胖嘟嘟的模樣，對於他不變的活潑個性和開朗笑臉也很是欣慰。





不過最近似乎悄悄發生了變化！今年1月和尹侯一起拍vlog時還是這樣：



今天在YT頻道更新近照，突然變成了這樣！整個人瘦下去好多，背著雙肩包、戴上黑框眼鏡，完全是暖男乖乖仔！李俊秀留言道「《尋找完美先生》太好看了」，似乎是去看了那部很有名的音樂劇：



此外，李俊秀去年讀中學三年級時身高已達到184cm，上個月透露繼續長高到了189cm，才讀高一就超過爸爸！這樣看來超過190根本沒有懸念耶XD



網友紛紛感歎基因和運動的力量真是不可忽視：「俊秀呀好帥氣」、「又回到10俊秀的模樣了」、「減肥前也很可愛」、「畢竟爸媽都是又高又瘦的美人」、「臉還跟小時候一樣，身高居然已經189？」 、「肉肉都變成身高了嗎kkk」。



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