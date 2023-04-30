【韓網熱帖】如果可以加入四代女團，你希望成為哪一個？

假設外形和實力都可以變成那個團的水準！除了以下這幾團之外，其他女團也歡迎提名～
韓國網友評論：
1. 必須是aespa Karina，無論長相等外在條件，還是性格、mind這些內在特質，都很想和她一樣
2. 我也無條件選Karina，首先臉就是無法超越的，完全擊中我的取向
3. 我想成為Winter，長得漂亮可愛、唱歌也很好
4. IVE
5. NewJeans或IVE
6. 當然是NewJeans，超喜歡她們的概念
7. aespa Winter或LE SSERAFIM金采源
8. aespa，感覺她們不僅賺很多，成員們一起玩也很有趣，我也想加入其中呢
9. LE SSERAFIM中村一葉或NewJeans Minji
10. aespa吧？ 只是想進入SM^_^
11. aespa人數少、公司大，每個人都能獲得推廣，分紅比例也高，對事業很有利... 而且都是成年之後才出道，精神也比較健康
12. 當然是NewJeans啊！張員瑛、安兪真、中村一葉、金采源其實都出道很久、經歷了辛苦的選秀才走到今天，NewJeans真的就是新人出道創下好成績，當然要選一出道就登頂的NewJeans呀
13. 想成為NewJeans Haerin
14. 當然是NewJeans，看得出公司非常用心，人氣也超高
#四代團 #四代女團 #NewJeans #aespa #IVE #LESSERAFIM #STAYC #KPOP
Edit：Sani
出處：https://pann.nate.com/talk/369999249
圖源：各所屬經紀公司
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