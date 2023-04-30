【韓網熱帖】如果可以加入四代女團，你希望成為哪一個？

假設外形和實力都可以變成那個團的水準！除了以下這幾團之外，其他女團也歡迎提名～

1. NewJeans



2. aespa



3. IVE



4. LE SSERAFIM



5. STAYC



韓國網友評論：

1. 必須是aespa Karina，無論長相等外在條件，還是性格、mind這些內在特質，都很想和她一樣

2. 我也無條件選Karina，首先臉就是無法超越的，完全擊中我的取向

3. 我想成為Winter，長得漂亮可愛、唱歌也很好

4. IVE

5. NewJeans或IVE

6. 當然是NewJeans，超喜歡她們的概念

7. aespa Winter或LE SSERAFIM金采源

8. aespa，感覺她們不僅賺很多，成員們一起玩也很有趣，我也想加入其中呢

9. LE SSERAFIM中村一葉或NewJeans Minji

10. aespa吧？ 只是想進入SM^_^

11. aespa人數少、公司大，每個人都能獲得推廣，分紅比例也高，對事業很有利... 而且都是成年之後才出道，精神也比較健康

12. 當然是NewJeans啊！張員瑛、安兪真、中村一葉、金采源其實都出道很久、經歷了辛苦的選秀才走到今天，NewJeans真的就是新人出道創下好成績，當然要選一出道就登頂的NewJeans呀

13. 想成為NewJeans Haerin

14. 當然是NewJeans，看得出公司非常用心，人氣也超高

#四代團 #四代女團 #NewJeans #aespa #IVE #LESSERAFIM #STAYC #KPOP

Edit：Sani

出處：https://pann.nate.com/talk/369999249

圖源：各所屬經紀公司

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