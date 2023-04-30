李钟赫儿子减肥成果超显著！《爸爸！我们去哪儿？ 》李俊秀新照瘦成斯文暖男，15岁身高逼近一米九

李俊秀今天在个人YT分享近照，之前那个胖嘟嘟少年突然不见踪影，这又白又瘦、戴著黑框眼镜、顶著欧巴发型，根本变成小暖男了呀！基因的力量果然不可忽视XD

李钟赫和二儿子李俊秀2007年一起出演《爸爸！我们去哪里？ 》受到很多人喜爱，当年只有5岁的俊秀乐观开朗、多动调皮，给很多观众留下了深刻印象，一直很关注他的成长。



2021年李俊秀开通个人YouTube更新日常vlog，主题包括运动、旅游、直播玩游戏等等，但更多还是美食吃播XD童年时期的李俊秀瘦瘦小小、拥有瓜子脸和尖下巴，进入青春期后不仅个子迅速拔高，身形也圆润起来。 去年八九月和李钟赫一起录制《爸爸跟我来》，身高甚至追平爸爸了！





这两年来大家已习惯李俊秀胖嘟嘟的模样，对於他不变的活泼个性和开朗笑脸也很是欣慰。





不过最近似乎悄悄发生了变化！今年1月和尹侯一起拍vlog时还是这样：



今天在YT频道更新近照，突然变成了这样！整个人瘦下去好多，背著双肩包、戴上黑框眼镜，完全是暖男乖乖仔！李俊秀留言道「《寻找完美先生》太好看了」，似乎是去看了那部很有名的音乐剧：



此外，李俊秀去年读中学三年级时身高已达到184cm，上个月透露继续长高到了189cm，才读高一就超过爸爸！这样看来超过190根本没有悬念耶XD



网友纷纷感叹基因和运动的力量真是不可忽视：「俊秀呀好帅气」、「又回到10俊秀的模样了」、「减肥前也很可爱」、「毕竟爸妈都是又高又瘦的美人」、「脸还跟小时候一样，身高居然已经189？」 、「肉肉都变成身高了吗kkk」。



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