【韓網熱帖】申東燁因採訪AV演員被觀眾要求從《動物農場》下車!!
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【韓網熱帖】申東燁因採訪AV演員被觀眾要求從《動物農場》下車!!

綜藝   2023年4月29日   星期六10:30   Tracy  

（封面圖源：Netflix@《人+性大不同：日本篇》截圖）

大家怎樣看這件事呢？

申東燁擔任了Netflix新綜藝《人+性大不同：日本篇》的主持人。隨後就有觀眾要求他從主持的《動物農場》下車，表示：「他沒有資格出現在女性和孩子們喜歡看的《動物農場》」、「女性被物化，居然把強姦、猥褻等性犯罪包裝成毫無犯罪意識的AV產業，並大搖大擺地在節目上播出，太嚇人了」等。

韓國網民評論：
1. 他還說過如果自己的孩子去拍AV，他會暈過去
2. 不想再看到他
3. 那你們就不要看啊，憑什麼讓他從節目下車，管好自己的人生吧
4. 可笑至極，看AV是正當性需求嗎??? 覺得對的人請你們遠離這裡，去創造自己的世界吧
5. 希望藉此機會把所有低俗文化都給清除了吧
6. 我一點都不驚訝，他本來就是這種人啊，趕快下車吧
7. AV在韓國是非法的，節目是在宣傳AV，掀起社會爭議是必然的
8. 金錢、名譽都有了，明明有自主選擇權，為什麼偏偏要選擇這種節目
9. 我那麼喜歡申東燁，太失望了
10. 希望今後不要在電視上看見他，各大廣告商家把眼睛擦亮了

Edit: Tracy
出處：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&document_srl=2786977673

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