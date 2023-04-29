《浪漫醫生金師傅3》首播收視率便達12.7%！安孝燮、李聖經曾訂下15%收視公約：「一起跳情侶舞」

看來很快就可以看到宇鎮（安孝燮）和恩彩（李聖經）一起跳舞了！

SBS新金土劇（週五、六）《浪漫醫生金師傅3》於昨晚（28日）重磅首播！韓石圭、安孝燮、李聖經、金旻載、陳慶、林元熙、金柱憲、尹那武、卞宇敏等第2季原班人馬回歸，將在新故事中向觀眾們展現「人為何而活，我為何而活」的真諦。第1季便傳來捷報，平均收視率達12.7%，高人氣認證。

<낭만닥터김사부3> 시청률 15% 공약

>우진은재 같이 잘 어울리는 노래로 골라서 커플댄스< pic.twitter.com/fYcbSRxcbe — 팡 (@ourxoves) April 26, 2023

26日，安孝燮、李聖經作爲嘉賓出演 SBS POWER FM《崔華靜的POWER TIME》宣傳新作品，便提及收視公約。兩人將選擇一首適合宇鎮和恩彩的歌曲，一起跳情侶舞。而有粉絲推薦NewJeans的《Hype boy》，安孝燮直言：「還不錯」，小編覺得你們這對「三年情侶」可以開始練舞了！（笑）

▼以下有關宇鎮和恩彩的小劇透，慎入！



官方剪輯第1集精彩片段，交往第3年的宇鎮和恩彩同居了。還在熱戀中的情侶甜蜜鬥嘴，宇鎮更是張口就來「限制級話題」，讓恩彩有夠慌張。不過，恩彩看起來也是蠻享受的啊哈哈哈！！！

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