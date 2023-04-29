【韩网热帖】申东烨因采访AV演员被观众要求从《动物农场》下车!!

大家怎样看这件事呢？

申东烨担任了Netflix新综艺《人+性大不同：日本篇》的主持人。随后就有观众要求他从主持的《动物农场》下车，表示：「他没有资格出现在女性和孩子们喜欢看的《动物农场》」、「女性被物化，居然把强奸、猥亵等性犯罪包装成毫无犯罪意识的AV产业，并大摇大摆地在节目上播出，太吓人了」等。



韩国网民评论：

1. 他还说过如果自己的孩子去拍AV，他会晕过去

2. 不想再看到他

3. 那你们就不要看啊，凭什么让他从节目下车，管好自己的人生吧

4. 可笑至极，看AV是正当性需求吗??? 觉得对的人请你们远离这里，去创造自己的世界吧

5. 希望藉此机会把所有低俗文化都给清除了吧

6. 我一点都不惊讶，他本来就是这种人啊，赶快下车吧

7. AV在韩国是非法的，节目是在宣传AV，掀起社会争议是必然的

8. 金钱、名誉都有了，明明有自主选择权，为什么偏偏要选择这种节目

9. 我那么喜欢申东烨，太失望了

10. 希望今后不要在电视上看见他，各大广告商家把眼睛擦亮了

Edit: Tracy

出处：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&document_srl=2786977673

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