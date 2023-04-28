Apink除成員鄭恩地外全部不續約！「團體活動將持續」

女團Apink除了鄭恩地以外，其他成員朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮等人與原所屬公司的合約都期滿不續約，不過先請各位Panda們不用擔心，因為團體活動還是會持續。

Apink所屬公司IST娛樂公司於28日公開聲明，與旗下團體Apink的專屬合約即將期滿，與所有成員們都經過了長時間的慎重討論，為了每一位成員各自都能夠有所成長，朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮四位成員自出道以來，與公司共同度過了12年的美麗時光，將於4月底合約期滿。另外也表示最近公司已與鄭恩地完成續約。



公司也表示Apink除了歌手活動外，也會盡快有其他作品以及多元化的活動與觀眾們見面，公司也會繼續支持著她們。與成員們是否續約無關，Apink的團體活動會持續進行，公司也強調「Apink成員全體對於團體活動有著堅定的意志以及熱愛」，因此約好了團體不解散並維持團隊活動。今後Apink的活動將透過相互協調而進行，為了守護這團體而努力。



Apink自2011年出道以來，擁有許多人氣歌曲如《Mr.Chu》《NoNoNo》《MY MY》《LUV》等，公司也希望粉絲們能夠持續對Apink給予溫暖的應援與喜愛。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞