FIFTY FIFTY 才剛被稱是小公司的奇蹟，〈Cupid〉卻捲入抄襲爭議？土耳其歌手主張與自己的歌曲相似

27日，土耳其歌手 Evrencan Gunduz 通過自己的 IG 表示：「FIFTY FIFTY 製作了非常棒的歌曲，讓我們一起來聽吧！但是這首歌怎麼聽起來這麼熟悉。」

公開的影片中，這位歌手聽到〈Cupid〉後露出微妙的表情，聽到自己的歌曲〈Sen Askimizdan〉後驚訝地跟著唱，貼文還標記 FIFTY FIFTY 的帳號。據悉，〈Sen Askimizdan〉是 Evrencan Gunduz、Melisa Karakurt 與 Ece Cansu 在2017年發行的歌曲。

對此，FIFTY FIFTY 所屬社 ATTRAKT 相關人士回應：「雖然認爲不是抄襲，但是正在向原作（作曲團隊）方面確認。作曲團隊全都來自海外，因為時差問題，公司的正式立場將會在之後公佈。」

不過這已經在韓網引發熱烈討論，韓網友：「天吶 真的很像...」、「女生的部分是一樣的」、「暈，導入部分和女生唱的部分一模一樣啊」、「周圍的人都說歌曲很好聽說」、「聽說海外粉絲之間早就說過」、「第一次聽，感覺一模一樣」、「音色和唱法也差不多」、「雖然差不多，但是是否抄襲還是不太清楚」、「因爲原唱聽起來差不多，所以才會提出問題吧」、「從1分14秒開始聽吧 一模一樣」、「這是常見的旋律」、「口哨的地方也很像」等等。

＊網友剪輯的對比：

FIFTY FIFTY 今年2月發行的〈Cupid〉在4月29日的 Billboard Hot 100 排行榜上排名第50位，呈現出持續上升的趨勢，甚至還刷新韓國女團出道後以最短時間進入榜單的新紀錄，近日還與華納唱片簽約，將正式進軍美國市場。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞