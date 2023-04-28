《IU's Palette》朴敘俊溫暖cover〈Love poem〉讓原唱IU超驚豔：「沒想到你唱得那麼好～」被罵是個騙子

IU 除了幫朴敘俊小小的 feat. 一下，還分享了兩人嗓門大的粉絲片段回顧，現場一片爆笑～。

由 IU 主持的人氣網路節目《IU's Palette》邀請到了剛上映電影《Dream》的三位演員出演，由 IU 和朴敘俊主演，同作品中的 鄭勝吉和許俊碩也一起，場面看起來既緊張又歡樂。



從一開場，IU 就分享了與出演者的平行理論，找出彼此的共同點來暖場！首先是 IU 演唱會上說自己有點變胖了，被粉絲罵：「哪裡變胖了！！」大聲到贏過拿著麥克風的 IU，已經變成了傳奇般的畫面。



另一邊，朴敘俊之前為電影《菜鳥警校生》（青年警察）宣傳時，現場抽出幸運觀眾M列10號，結果粉絲哭喊：「我為什麼是11號啦！TAT」現場氣氛變得更加熱烈，可惜的是為了宣傳不能不抓緊時間，沒有太多互動。



▼兩人的平行理論可快轉到05:26觀看。（記得開啟設定的中字）



此外，朴敘俊還特地 cover 了 IU 的歌曲〈Love poem〉，讓原唱 IU 非常驚豔：「沒想到你唱得那麼好～」還被許俊碩罵是個「騙子」，大家都對朴敘俊的唱功給嚇到，樸實又溫暖的歌聲真的是太好聽了。



▼朴敘俊唱〈Love poem〉中間 IU 還幫忙 feat. 一下，氛圍超棒，可快轉到42:20觀看。



而鄭勝吉也演唱了 IU 的〈Knees膝蓋〉（影片位置19:15），許俊碩則和 IU 合作了〈A Dreamer〉（影片位置29:15）展現了 RAP 的實力～。



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