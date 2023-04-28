Apink除成员郑恩地外全部不续约！「团体活动将持续」

女团Apink除了郑恩地以外，其他成员朴初珑、尹普美、金南珠、吴夏荣等人与原所属公司的合约都期满不续约，不过先请各位Panda们不用担心，因为团体活动还是会持续。

Apink所属公司IST娱乐公司於28日公开声明，与旗下团体Apink的专属合约即将期满，与所有成员们都经过了长时间的慎重讨论，为了每一位成员各自都能够有所成长，朴初珑、尹普美、金南珠、吴夏荣四位成员自出道以来，与公司共同度过了12年的美丽时光，将於4月底合约期满。另外也表示最近公司已与郑恩地完成续约。



公司也表示Apink除了歌手活动外，也会尽快有其他作品以及多元化的活动与观众们见面，公司也会继续支持著她们。与成员们是否续约无关，Apink的团体活动会持续进行，公司也强调「Apink成员全体对於团体活动有著坚定的意志以及热爱」，因此约好了团体不解散并维持团队活动。今后Apink的活动将透过相互协调而进行，为了守护这团体而努力。



Apink自2011年出道以来，拥有许多人气歌曲如《Mr.Chu》《NoNoNo》《MY MY》《LUV》等，公司也希望粉丝们能够持续对Apink给予温暖的应援与喜爱。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻