[推薦]好久沒那麼熱血了！《魯蛇大翻身》教練與球員缺一不可的魔幻籃球隊上演一次次逆轉奇蹟！

由真人真事改編的電影《魯蛇大翻身》，劇情描述釜山中央高中只想讓校內籃球隊「看似有在維持」，而找來曾是籃球隊MVP選手出身的姜陽炫擔任教練，他連隊員都自行招募，卻憑著大家對籃球的熱情與默契，而闖進全國大賽，實力讓人跌破眼鏡，成為一支寫下歷史的經典籃球隊。

這部作品的韓文原片名為《籃板球》，而籃板球的存在就是「為了挽回我們的失誤再次獲得的機會」，於是讓籃下的你有了再次進攻的機會。人生也是如此，掌握每一次的籃板球，從低谷準備翻轉人生。本片更由金牌編導夫妻《信號》金銀姬＋《記憶之夜》導演張恆準攜手合作，未上映前就已受到大家矚目。



飾演毫無經驗的菜鳥教練安宰弘，為了更接近真實的姜教練外型，他還刻意在短時間內增胖，片中他可說是比所有球員們都更搶眼。滿腔熱血的他相信「即使我的選手生涯結束了，我的籃球人生卻還沒結束」，自己到各處找尋有潛力的選手，還要遊說他們加入實力很弱的釜山中央高中籃球隊，加上必須磨合每一位有個性的選手們，教練才是這團隊靈魂人物。



這支籃球隊從成軍到站上比賽場地，眼前充滿了一次一次的困難，包含了選手父母親的不支持、主將在比賽前竟倒戈、裁判不公等等，讓這支球隊除了先天不足，更遇上了所有最糟糕的狀況。第一次出場被判禁賽六個月之後，原本已經放棄了的姜教練，卻重新看了一次自己當時獲得MVP時的訪問，那個對籃球如此熱血的自己去哪裡了？



可貴的是教練懂得及時改變自己，淚流滿面私下去找選手，拜託大家再次與他共同努力，雖然從頭到尾僅有6位球員，而且有許多位都是剛接觸籃球的新手，在沒有替補球員的狀態下，他們必須連續多日進行一場又一場的比賽，對體力以及籃球戰術實戰經驗來說都是相當大的考驗，除了教練功不可沒，還有一位在場上負責指揮的後衛球員，等於是教練的分身。



如果你喜愛經典漫畫《灌籃高手》，那麼這部作品《魯蛇大翻身》更會讓你熱血沸騰，片中有一半以上在球場奔馳的畫面，場上選手們之間的默契配合，也是創造出他們一場場不可思議的勝利關鍵。看他們用盡全力，沒有退路迎向每一場挑戰，靠意志力苦撐到最後一秒鐘！影片最終也出現了所有球員以及教練的真人照片，以及每一位的近況說明，更加令人感動。《魯蛇大翻身》將於4月28日全台上映。



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