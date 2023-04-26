【韓網熱帖】LE SSERAFIM被指多次借鑒西班牙歌手Rosalía

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有網友整理了多個相似點，包括節奏、唱腔、出場方式（在舞台上剪斷頭髮）、MV畫面（戴貓耳安全帽騎機車）等等，稱LE SSERAFIM三次回歸的主打歌都有借鑒Rosalía。

Rosalía開發出這一唱腔是因為曾患聲帶結節，機車和安全帽的設計來自童年和母親一起生活的經歷，對她而言是有獨特意義。 LE SSERAFIM成員還曾在採訪中提及很欣賞Rosalía。

此外，Rosalía是一位西班牙唱作女歌手，曾獲得五項拉丁葛萊美獎和一項葛萊美獎，有西班牙小天后之稱。

相似點整理帖： https://theqoo.net/2784732045

韓國網民評論：

1. 不止抄襲，還只抄同一位歌手.. ㅠ

2. 太過分了，丟人...

3. HYBE讓K-POP顏面盡失

4. 怎麼會有這樣的大型企劃社

5. 還不如買版權來翻唱，真無語

6. 妳們是Rosalía宣傳大使嗎？

7. 以後要把妳們稱作「LE Salía」嗎？

8. 不是某首歌的概念參考了某首歌而已，而是整個團被人看做的特色的東西全部來自特定歌手的identity，真的很震驚

9. 把並非自己敘事和身份的東西拿來售賣，怎麼還能做出一副了不起的模樣？ 不是堂堂正正的概念嗎？ 真的太失望了... 不論歌曲、唱腔、編舞，原來只是遵從公司指示的抄襲提線木偶

10. 我不覺得是因為喜歡Rosalía風格所以用LE SSERAFIM的方式進行詮釋... 原樣拿過來的東西太多了，真的是拼湊感，受到衝擊... 一直以為她們是講述自己故事的藝術家

11. 原本覺得概念和歌曲都很棒，失望ᅲ

12. 原來她們自己也知道啊，這樣就不能只抨擊所屬社了

13. 標榜堂堂正正和勇敢的概念，居然只是個模仿女團嗎

14. 既然成員們都公開提到Rosalía，確實可以護航說原本就沒有隱瞞的意思。 但這樣一來，跟YouTube上那些擅長翻唱的一般人有什麼區別？ 這不是已經出道的歌手該做的事。

出處：https://theqoo.net/2784732045，https://theqoo.net/2785018120

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