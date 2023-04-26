[推荐]好久没那么热血了！《鲁蛇大翻身》教练与球员缺一不可的魔幻篮球队上演一次次逆转奇迹！

由真人真事改编的电影《鲁蛇大翻身》，剧情描述釜山中央高中只想让校内篮球队「看似有在维持」，而找来曾是篮球队MVP选手出身的姜阳炫担任教练，他连队员都自行招募，却凭著大家对篮球的热情与默契，而闯进全国大赛，实力让人跌破眼镜，成为一支写下历史的经典篮球队。

这部作品的韩文原片名为《篮板球》，而篮板球的存在就是「为了挽回我们的失误再次获得的机会」，於是让篮下的你有了再次进攻的机会。人生也是如此，掌握每一次的篮板球，从低谷准备翻转人生。本片更由金牌编导夫妻《信号》金银姬＋《记忆之夜》导演张恒准携手合作，未上映前就已受到大家瞩目。



饰演毫无经验的菜鸟教练安宰弘，为了更接近真实的姜教练外型，他还刻意在短时间内增胖，片中他可说是比所有球员们都更抢眼。满腔热血的他相信「即使我的选手生涯结束了，我的篮球人生却还没结束」，自己到各处找寻有潜力的选手，还要游说他们加入实力很弱的釜山中央高中篮球队，加上必须磨合每一位有个性的选手们，教练才是这团队灵魂人物。



这支篮球队从成军到站上比赛场地，眼前充满了一次一次的困难，包含了选手父母亲的不支持、主将在比赛前竟倒戈、裁判不公等等，让这支球队除了先天不足，更遇上了所有最糟糕的状况。第一次出场被判禁赛六个月之后，原本已经放弃了的姜教练，却重新看了一次自己当时获得MVP时的访问，那个对篮球如此热血的自己去哪里了？



可贵的是教练懂得及时改变自己，泪流满面私下去找选手，拜托大家再次与他共同努力，虽然从头到尾仅有6位球员，而且有许多位都是刚接触篮球的新手，在没有替补球员的状态下，他们必须连续多日进行一场又一场的比赛，对体力以及篮球战术实战经验来说都是相当大的考验，除了教练功不可没，还有一位在场上负责指挥的后卫球员，等於是教练的分身。



如果你喜爱经典漫画《灌篮高手》，那么这部作品《鲁蛇大翻身》更会让你热血沸腾，片中有一半以上在球场奔驰的画面，场上选手们之间的默契配合，也是创造出他们一场场不可思议的胜利关键。看他们用尽全力，没有退路迎向每一场挑战，靠意志力苦撑到最后一秒钟！影片最终也出现了所有球员以及教练的真人照片，以及每一位的近况说明，更加令人感动。《鲁蛇大翻身》将於4月28日全台上映。



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