《盜賊：七個朝鮮通寶》周元自曝古物盜賊身份竟無人相信！李德華為求永生收集7枚朝鮮通寶幣！（EP.3 - 4）

[有雷] 《盜賊：七個朝鮮通寶》為了搶救所有流失在外，極有可能被非法銷售至韓國海外的文物，警方與文物廳將組成特殊合作團隊，共同守護國寶。而本週也出現了一位大魔王李德華，身上布滿開刀痕跡的他似乎渴望著永生不死。

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《盜賊：七個朝鮮通寶》由文物廳事務官黃大明（周元飾）所變身的盜賊「臭鼬」重回現場時被警察組長張泰仁（趙漢哲飾）遇見，在身份差點就被識破之際，「臭鼬」成功脫逃。「臭鼬」與他的助手兼贊助人李春子合作無間，春子除了擁有數不盡的錢財外，還很會改造任務服裝中的隱藏功能。



木槿花美術館罕見地拿出了青瓷花瓶來拍賣，理事長金英洙（李德華飾）是一個擁有無窮欲望的人，坐擁許多古文物，人脈也相當廣，不過他的身上布滿了開刀傷痕，望著街邊的年輕人讓他相當興奮，原來他正計畫收集著七個朝鮮通寶，這七枚古銅錢能夠換來永生珠，讓他的生命再度回春。於是他延攬一名武功高強的殺手趙白月，已經替他搶奪了5枚古錢幣。



「臭鼬」與李春子合作得標了青瓷花瓶，立即無償捐獻給文物廳，「臭鼬」更把費用也奪回，這讓警方張組長更想要跟臭鼬合作。警方發現臭鼬所偷得的文物，都出現在文物廳事務官黃大明所製作的清單中，讓他更覺得黃大明與臭鼬之間有著某種關聯。



張組長與手下強制綁架了黃大明來拷問，黃大明眼見自己的身份即將曝光，於是直接承認「我就是臭鼬」，沒想到惹來大家嫌棄與不相信的眼光。平時黃大明的人設平時看起來好吃懶做，阿諛奉承又沒膽量，所以警方怎麼也不相信他會是臭鼬，於是張組長斷定他應該是臭鼬的助手，也藉此機會要求與臭鼬對話。



張組長告訴兩位手下，他希望組成名為「Krama」的團隊，韓文的意思也就是「業報」，他覺得自己與這些文物之間有著奇妙的緣分，而這些文物歷經風霜在外流浪後，也該回到自己的位置。臭鼬能否順利進入Krama團隊呢？



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