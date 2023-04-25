《盗贼：七个朝鲜通宝》周元自曝古物盗贼身份竟无人相信！李德华为求永生收集7枚朝鲜通宝币！（EP.3 - 4）

[有雷] 《盗贼：七个朝鲜通宝》为了抢救所有流失在外，极有可能被非法销售至韩国海外的文物，警方与文物厅将组成特殊合作团队，共同守护国宝。而本周也出现了一位大魔王李德华，身上布满开刀痕迹的他似乎渴望著永生不死。

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《盗贼：七个朝鲜通宝》由文物厅事务官黄大明（周元饰）所变身的盗贼「臭鼬」重回现场时被警察组长张泰仁（赵汉哲饰）遇见，在身份差点就被识破之际，「臭鼬」成功脱逃。「臭鼬」与他的助手兼赞助人李春子合作无间，春子除了拥有数不尽的钱财外，还很会改造任务服装中的隐藏功能。



木槿花美术馆罕见地拿出了青瓷花瓶来拍卖，理事长金英洙（李德华饰）是一个拥有无穷欲望的人，坐拥许多古文物，人脉也相当广，不过他的身上布满了开刀伤痕，望著街边的年轻人让他相当兴奋，原来他正计画收集著七个朝鲜通宝，这七枚古铜钱能够换来永生珠，让他的生命再度回春。於是他延揽一名武功高强的杀手赵白月，已经替他抢夺了5枚古钱币。



「臭鼬」与李春子合作得标了青瓷花瓶，立即无偿捐献给文物厅，「臭鼬」更把费用也夺回，这让警方张组长更想要跟臭鼬合作。警方发现臭鼬所偷得的文物，都出现在文物厅事务官黄大明所制作的清单中，让他更觉得黄大明与臭鼬之间有著某种关联。



张组长与手下强制绑架了黄大明来拷问，黄大明眼见自己的身份即将曝光，於是直接承认「我就是臭鼬」，没想到惹来大家嫌弃与不相信的眼光。平时黄大明的人设平时看起来好吃懒做，阿谀奉承又没胆量，所以警方怎么也不相信他会是臭鼬，於是张组长断定他应该是臭鼬的助手，也藉此机会要求与臭鼬对话。



张组长告诉两位手下，他希望组成名为「Krama」的团队，韩文的意思也就是「业报」，他觉得自己与这些文物之间有著奇妙的缘分，而这些文物历经风霜在外流浪后，也该回到自己的位置。臭鼬能否顺利进入Krama团队呢？



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