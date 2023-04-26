IVE安兪真被黑粉惡意P醜圖！同隊成員Liz＆張員瑛也中招過ㅠㅠ

人嘛，又不是鈔票，做不到人人都喜歡！

這句話真心適用於每一個人，尤其是靠著民眾的喜歡和支持而生存的愛豆成員們，既有無論如何都會支持他們的忠心粉絲，也有他們無論做什麼都會討厭的黑粉。 對於一出道就站在人氣巔峰的IVE，年輕的成員們承受了很多的詆毀。

日前，韓網上出現了一則名為「安兪真這張照片讓人看得毛骨悚然」的帖子，原圖是安兪真今年2月通過SNS公開的一張自拍照，卻成了黑粉醜化她的道具，被P得沒了睫毛，臉型、鼻子和嘴巴全部加寬，令原本甜美與清爽感並存的安兪真一下子特色全無， 黑粉四處傳播修過了的圖片，惡意攻擊安兪真的容貌。



此前，隊友Liz和張員瑛也被同類黑粉醜化過，把Liz修成水腫臉、胖身材；把張員瑛的身材直接修成了瘦如骷髏的詭異模樣，隨之而來的就是不明真相的網友們的容貌攻擊，同樣也引起了不少沒看過真實原圖的粉絲對她們身材與健康的擔憂。



黑粉們此類惡劣行為被曝光之後引來無數網友的關注和評論，大家紛紛表示：「這幫人好閒啊」、「人生不要活成這樣」、「真的有人在交流版裡用醜圖刷屏，都是故意的」等。

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