tvN电视台将废除水木时段播放韩剧被爆CJ ENM出现财务危机，Netflix往后四年将投资三兆给韩国项目

大家对这两则新闻事件，有什么看法呢？

水木时段（周三、四）过往一直是电视台播出大热剧的最强档期，但近年韩国三大台陆续结束了在此时段播出韩剧，接连tvN电视台也确定废除此时段，收视率可谓是相当低迷。

tvN废除水木时段播放韩剧，改播综艺节目

tvN 水木剧目前是由周元主演的新剧《盗贼：七个朝鲜通宝》（EP.1是4.7%－EP.4是3.8%）播出，官方也决定剧播完后，就不会排程韩剧接档，后续将播出由金泰浩PD所制作的综艺节目《唱跳歌手流浪团》（BoA、华莎、李孝利、严正化、金完宣出演），官方认为要根据收视观众的喜好与变化，去变更播出节目的类型，才下此决定。



韩媒爆料母公司出现财务危机，80部韩剧没办法问世

不过，韩媒 스포츠서울 独家报导此事件是源於母公司 CJ ENM 不断恶化的财务危机所影响，广告收入与第一季度的营业额都大幅下降，损失惨重。相关人士透露 tvN 其实有排好几部水木时段的韩剧但最终决定取消，制作方还在苦苦挣扎，tvN 还暗示对方，如果把主演换成顶级明星，会考虑调整去月火时段（周一、二）播。业界人士也提到，去年已经制作了80部韩剧，但还没有平台可以播出。



Netflix 将投资三兆韩元给韩国项目，总统喜闻乐见

与此同时，影音串流平台 Netflix 则确定在往后四年，将投资三兆韩元给韩国项目引发网友热烈讨论。

（3兆韩元约等於688亿台币、117亿港币、155亿人民币、22亿美元）



韩国总统尹锡悦昨天会见 Netflix 共同执行长（CEO）泰德・萨兰多斯（Ted Sarandos），并对此决定表示：「这对韩国相关产业、创作者还有 Netflix 都是巨大的机会，真心欢迎 Netflix 破格的投资决定。」也期待将韩国文化与面貌宣传到全世界。

在2016年到2021年间，Netflix 对韩投资了1兆韩元以上。而历代非英语项目的前十名中就有四部韩剧拥有相当高的人气，第一是《鱿鱼游戏》、第四《僵尸校园》、第五《黑暗荣耀》、第七《非常律师禹英禑》。



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