《車貞淑醫生》收視率飆破2位數！嚴正化開啟住院醫師生涯！當眾大喊「早已喪夫沒老公」金炳哲超傻眼（EP.3 - 4）

[有雷]劇情在觀眾們期待之上的《車貞淑醫生》，才播出4集收視率已經突破10％，原本只是家庭主婦的嚴正化，決心為自己活一次，順利進入醫院工作後，除了缺乏實務經驗，還必須隱藏自己與老公和兒子的關係！提心吊膽的生活讓她每天充滿驚嚇！

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年輕時為了家庭而放棄成為一名醫師的車貞淑（嚴正化飾），雖然高分通過考試，但卻因年齡以及曾換肝的身體狀況而被淘汰，原本要去旅遊散心的她，卻在機場接到醫院打來的電話，結局反轉讓她順利進入了醫院的家庭醫學科！但她卻沒預料到，家醫科的指導教授竟是老公的初戀情人崔勝熙！



車貞淑重新回到職場，讓家人相當不諒解。女兒覺得再也沒人接她下課，婆婆大呼不想做家務事，同在醫院的老公更是擔心兩人的關係曝光，也擔心老婆發現自己與初戀情人還在談婚外情，兒子也小心翼翼在醫院不敢太靠近媽媽，全家人都必須重新調整生活步調，車貞淑雖然感到辛苦，但卻希望家人能夠支持鼓勵她完成自己的夢想。



幸好醫院中還有一位新來的醫師Roy Kim（閔旴赫飾），正好就是為車貞淑進行肝臟移植的醫師，Roy Kim外型帥氣在醫院人氣超高，當然他也成了唯一知道車貞淑老公與兒子的人，也幫忙隱瞞這個秘密，成了車貞淑唯一能傾訴的對象，以關心病患為由，特別注意車貞淑的狀況，暗中默默支持著她的夢想。



久違回到職場，車貞淑顯得生疏，也時常被很兇的女前輩罵，自己被罵就算了，她更無法接受兒子被羞辱，好幾次都差點露出馬腳。她也參與了聚餐，她就像突然獲得了自由，在吃飯時大口喝酒，放聲大笑，還帶動氣氛唱歌，表現得相當自在。被教授問到「你一開始是全職主婦，家境一定不錯，老公是做什麼的呢？」讓徐仁豪（金炳哲飾）嚇得要命，沒想到車貞淑直接回答「我老公死了很久了！已經想不起他的臉了」讓徐仁豪口中的酒都噴了出來！也讓Roy Kim暗暗笑了起來。



徐仁豪看見老婆在醫院與Roy Kim關係似乎不錯，而車貞淑也發現老公買了名牌的手鍊送給初戀情人崔勝熙！雖然車貞淑為當年自己介入了別人的戀情而鄭重道歉，但她卻沒想到老公原來一直都沒放棄初戀〜車貞淑能應付繁重的醫師生活嗎？也能發現老公的祕密嗎？



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