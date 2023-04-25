許光漢將擔任《百想藝術大賞》的頒獎嘉賓，電影《關於我和鬼變成家人的那件事》也將在5月於韓國上映
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許光漢將擔任《百想藝術大賞》的頒獎嘉賓，電影《關於我和鬼變成家人的那件事》也將在5月於韓國上映

明星   2023年4月25日   星期二10:07   Mico  

（封面圖源：FB@許光漢 Greg Han、第59屆《百想藝術大賞》海報）

《想見你》男神許光漢又要飛韓國啦！希望可以和到他和更多韓星的互動～。

最新消息，演員許光漢將會出席本週在韓國舉行的第59屆《百想藝術大賞》，擔任典禮上的頒獎嘉賓。

根據엑스포츠뉴스獨家報導，許光漢將在28日出席在仁川天堂之城飯店（Paradise City）舉行的《百想藝術大賞》頒獎典禮，這也是繼1月份電影《想見你》的宣傳活動後，時隔三個月再次到訪韓國，據消息指出，許光漢對韓國的相關人事物有著深厚的感情，所以這次也是特地為了《百想》活動而專程跑這一趟。
（圖源：FB@許光漢 Greg Han）

之後，許光漢在其他韓媒受訪表示：「很榮幸受邀參加《百想藝術大賞》，看到了我喜歡的作品跟演員被提名真的很開心，也很期待與韓國優秀的演員們交流。」
（圖源：FB@許光漢 Greg Han）

許光漢憑藉電視劇《想見你》在韓國獲得相當高的人氣，也擁有相當穩固的粉絲群，在去年8月時順利舉行了粉絲見面會，今年5月17日時，他所主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》也將以英文名稱《Marry My Dead Body》在韓國CGV上映。
（圖源：FB@許光漢 Greg Han）（圖源：CGV電影《關於我和鬼變成家人的那件事》海報）

而第59屆《百想藝術大賞》將會在28日17:30舉行，由JTBC、JTBC2、JTBC4、TikTok等電視台&數位平台同步直播。
（圖源：第59屆《百想藝術大賞》海報）

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