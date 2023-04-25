许光汉将担任《百想艺术大赏》的颁奖嘉宾，电影《关於我和鬼变成家人的那件事》也将在5月於韩国上映

《想见你》男神许光汉又要飞韩国啦！希望可以和到他和更多韩星的互动～。

最新消息，演员许光汉将会出席本周在韩国举行的第59届《百想艺术大赏》，担任典礼上的颁奖嘉宾。

根据엑스포츠뉴스独家报导，许光汉将在28日出席在仁川天堂之城饭店（Paradise City）举行的《百想艺术大赏》颁奖典礼，这也是继1月份电影《想见你》的宣传活动后，时隔三个月再次到访韩国，据消息指出，许光汉对韩国的相关人事物有著深厚的感情，所以这次也是特地为了《百想》活动而专程跑这一趟。



之后，许光汉在其他韩媒受访表示：「很荣幸受邀参加《百想艺术大赏》，看到了我喜欢的作品跟演员被提名真的很开心，也很期待与韩国优秀的演员们交流。」



许光汉凭藉电视剧《想见你》在韩国获得相当高的人气，也拥有相当稳固的粉丝群，在去年8月时顺利举行了粉丝见面会，今年5月17日时，他所主演的电影《关於我和鬼变成家人的那件事》也将以英文名称《Marry My Dead Body》在韩国CGV上映。



而第59届《百想艺术大赏》将会在28日17:30举行，由JTBC、JTBC2、JTBC4、TikTok等电视台&数位平台同步直播。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻