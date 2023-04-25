《朝鮮律師》收視率飆高！禹棹奐不知愛上公主，浪漫求婚苞娜！不經訴訟也能嚴懲大官第二代〜（EP.7 - 8）

[有雷] 《朝鮮律師》終於祭出粉紅LoveLine收視率也節節高升，禹棹奐終於感受到苞娜在自己生命中的存在相當不平凡，更表達自己心意向她求婚，不過苞娜卻擔心自己的公主身份曝光後將影響與禹棹奐的感情，只得拖延。這次懲罰的對象是元相之下大官的秋英宇，復仇計畫再下一城。

以下為防雷線



《朝鮮律師》姜翰秀（禹棹奐飾）自故鄉事件後由里長口中得知，造成父親之死的關鍵書信，在當今公主的手上。於是開始透過多方管道求見公主一面，不過都吃了閉門羹。殊不知公主遠在天邊近在眼前，而扮成平民「所願」在旅閣中幫忙的公主妍珠（苞娜飾），擔心自己的身份曝光，只希望快樂的時光能夠多一天是一天。



村內一位下人被指稱為殺人嫌犯而遭到羈押，其幼兒找上了姜翰秀，而姜翰秀也協助孩子完整寫下了狀紙進行訴訟。不過真兇卻是朝廷大官秋英宇的兒子。秋英宇苦心培養希望自己的兒子出人頭地，也不斷對其施加壓力，要他務必考上科舉，望子成龍的心態，最終轉為放棄以及冷言冷語的諷刺，也讓他的兒子開始出現嚴重耳鳴以及行為偏差。



秋英宇為了保全自己的兒子，自然用自己的勢力為其脫罪，更是誣陷一位無反抗之力的平民，讓他羈押後也在牢內受盡折磨，最後屈打成招認罪。嫌犯的幼兒與妻子幾乎無法接受，但也只能放棄訴訟。姜翰秀用心設下了一個陷阱，讓真兇不經過訴訟庭審仍受到法律的制裁。最後真兇被判絞刑，秋信宇除了目睹兒子被行刑，更因此招來元相不滿而被殺死在兒子墓前。



姜翰秀的復仇拼圖又完成了一塊，他也發現身邊不可或缺的就是總在危急時救他一命的所願，於是向所願求婚，表達了自己的心意。所願擔心的卻是自己的公主身份即將曝光，兩人關係是否因此生變？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞