韓網曝光李昇基婚禮答謝禮：一個花瓶+一封信！相比玄彬＆孫藝真百萬回禮落下風！

李昇基一家的舉動再一次登上熱搜，還被韓網拿來與前輩玄彬、孫藝真夫妻做比較。

4月初李昇基與女友李多寅舉辦了盛大的婚禮，光婚禮場地租借費就至少1個億（韓幣，下同），加上鮮花佈置約2300萬、答謝禮等費用，耗資2個億，這還不算新人的禮服、飾品等。 據韓媒《體育朝鮮》報導稱，李昇基李多寅婚禮答謝禮物是一尊瓷器花瓶，價值約7萬塊，同時新人還附上了一封短信，上面寫道：「如花瓶裡插著的盛開的花朵一樣，謝謝您祝福我倆的將來。 我們的內心也會充滿著香氣，盡情綻放，好好生活。 昇基，羅允敬上。」



雙李聯姻的答謝禮很快就引起了網友的關注，不少人聯想到了此前頂流夫婦玄彬和孫藝真婚禮，他倆的婚禮場地租金為4000萬，現場鮮花佈置為2500萬，警衛費1000萬起，新人共邀請了200位賓客，餐費標準位28萬/人，這場婚禮夫妻倆共花費1.3億多。 婚禮後玄彬、孫藝真夫婦還為賓客們送上了價值百萬的答謝禮，其中包括3瓶Tom Ford的香水、美容品牌Barnab的按摩滾輪、以及法國頂級水晶品牌Baccarat的玻璃杯套裝。 可以想見夫妻倆對賓客毫不吝嗇。



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