[有雷]《放學後戰爭活動》下半部4集公開畫風驟變！這場戰爭所付出的代價也太大〜

[有雷]TVING黑馬韓劇《放學後戰爭活動》在3月31日首度公開後，緊張刺激的劇情引發話題討論，而留下超大伏筆的前六集，也讓觀眾們相當期待4月21日公開的下半部。不過下半部劇情走向超反轉，與前六集完全不同，也引發兩極評價。

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《放學後戰爭活動》其實下半部的主軸與許多作品相似，因為只要有牽涉到生物攻擊、不明物感染、喪屍類等的作品，似乎最後都會回到對於「人性」的考驗，於是本劇在下半段也呈現出這類的主軸，3年2班同學們要對抗的再也不是只有恐怖的球體生物，而是這些曾朝夕相處的朋友。



前六集非常刺激緊張，由戰力超強的小隊長帶領這群孩子們共同對抗球體，也在第六集留下懸念，讓所有觀眾們與3年2班一樣發生驚呼，期望小隊長逃出生天，不過從下半部的劇情一開始，卻直接跳到一個月後，這群孩子們的團隊戰力已提升，並四處找尋遺留下來的球體，進行消滅。小隊長雖然身處被炸毀的建物中，他仍留有一位下屬金元彬照顧這群學生們，但下半部卻完全沒了他的去向。



學生們開始了自治，甚至透過投票來決定大家是否繼續團結走下去，而看似為大家的安全而著想的班長，為了避免大家分散而遇到危險，竟隱瞞著大部分的同學而偽造投票結果，讓大家仍留在這裡持續戰鬥。另外兩位同學竟然為了隱瞞「本屆指考已取消」的消息，不惜破壞無線電，讓大家斷了與外界的聯絡。這些做法都與上半部相當反轉，呈現出人性在此狀態下所面臨的考驗。



而這群同學們仍在努力躲避著球體的攻擊，並逐漸移動至安全的地點，此時其中一直非常執著於「加分」並且必須考上大學的國永洙，開始出現了異常的幻覺，背負著父母的期望讓他喘不過氣來，而最終也造成他的行為失控爆走，所有同學們堅持到了最後卻因他的攻擊而失去生命。究竟大家對抗的是外來生物？還是在身邊你以為是朋友的那個人？



最後重點已經不在球體的攻擊，或是該如何殲滅球體，因為後來先進武器的研究開發，人類已能消滅99%以上的球體，但對於這些因這場戰爭而付出慘痛代價的孩子們，始終處於被動立場，國家為了使他們加入戰爭而祭出「指考加分」的策略，利用學生們為了上大學的壓力而控制他們，最終也沒有以他們的人身安全為主要考量，而讓他們自生自滅，最終人性的殘酷竟然超越了生物的攻擊，相當諷刺的劇情。



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