這是韓國STYLE！勝利近況曝光，和外國友人聚餐炫花式開酒瓶法

勝利大炫「韓國Style」的喝燒酒方式！

2020年5月，原男團BIGBANG成員勝利因組織境外色情招商和境外賭博案等9個罪名被韓國大法院判處1年6個月的有期徒刑，之後他從陸軍教導所移送至驪州教導所，並於2023年2月9日出獄。 出獄後的勝利很快就被挖出和網紅柳惠媛在曼谷約會，最近他又被拍到和友人們喝酒的畫面，相關影片已在twitter上傳播看來，看得出勝利的狀態似乎很不錯。



최근 출소한 승리 근황

여자친구로 알려진 인플루언서 유혜원과 방콕의 한 특급호텔에서 목격됨, 승리는 상습도박, 성매매처벌법 위반 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월 복역하고 지난 달 9일 여주 교도소에서 만기 출소함 pic.twitter.com/bDl3o5LlUQ — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) March 22, 2023

影片中勝利介紹說「這是韓國STYLE」，之後用絢爛的技巧轉動酒瓶，引得周圍的朋友笑聲陣陣。 據韓媒報導稱，和勝利同桌聚餐的友人是印尼的一名企業家兼博主，從事與醫療相關的工作。 韓媒援引了這位印尼網紅的話，稱：「很多人非常好奇勝利，我都不知道他這麼出名。 他現在無論是身體還是精神上都很健康。 我問他父母怎麼樣了，他說還不錯，他很喜歡聊天，話也很多。 我以為他會像谷歌照片裡那樣金髮+化妝，原來並不是那樣啊。 我還問他想不想接受採訪，他說現在不行，他還沒做好準備。 坐過牢就很難被寬恕，大家也都認識他，工作很難找，在韓國社會性制裁很嚴重，大家都只相信媒體說的話，（在韓國）不努力學習，不上好學校就是失敗的。 服務生要求合照，還誇他很帥，也不知道可不可以在vlog上發他的事情，現在勝利希望自己的知名度不要那麼高，也不打算站在大眾面前。」



출소 후 지인 인스타에 올라온 승리 근황

사람 안 변한다 pic.twitter.com/9QjykaXglB — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 23, 2023

相關影片在韓網上火速傳播開來，有粉絲留言稱：「想念勝利」、「他是韓媒的受害者，是好人，請相信他」、「看到他戰勝了一切，既傷心又開心」等，也有不少網友表示：「毫無反省態度」、「他是不是離不開這些東西」等。

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