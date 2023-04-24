[有雷]《放学后战争活动》下半部4集公开画风骤变！这场战争所付出的代价也太大〜

[有雷]TVING黑马韩剧《放学后战争活动》在3月31日首度公开后，紧张刺激的剧情引发话题讨论，而留下超大伏笔的前六集，也让观众们相当期待4月21日公开的下半部。不过下半部剧情走向超反转，与前六集完全不同，也引发两极评价。

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《放学后战争活动》其实下半部的主轴与许多作品相似，因为只要有牵涉到生物攻击、不明物感染、丧尸类等的作品，似乎最后都会回到对於「人性」的考验，於是本剧在下半段也呈现出这类的主轴，3年2班同学们要对抗的再也不是只有恐怖的球体生物，而是这些曾朝夕相处的朋友。



前六集非常刺激紧张，由战力超强的小队长带领这群孩子们共同对抗球体，也在第六集留下悬念，让所有观众们与3年2班一样发生惊呼，期望小队长逃出生天，不过从下半部的剧情一开始，却直接跳到一个月后，这群孩子们的团队战力已提升，并四处找寻遗留下来的球体，进行消灭。小队长虽然身处被炸毁的建物中，他仍留有一位下属金元彬照顾这群学生们，但下半部却完全没了他的去向。



学生们开始了自治，甚至透过投票来决定大家是否继续团结走下去，而看似为大家的安全而著想的班长，为了避免大家分散而遇到危险，竟隐瞒著大部分的同学而伪造投票结果，让大家仍留在这里持续战斗。另外两位同学竟然为了隐瞒「本届指考已取消」的消息，不惜破坏无线电，让大家断了与外界的联络。这些做法都与上半部相当反转，呈现出人性在此状态下所面临的考验。



而这群同学们仍在努力躲避著球体的攻击，并逐渐移动至安全的地点，此时其中一直非常执著於「加分」并且必须考上大学的国永洙，开始出现了异常的幻觉，背负著父母的期望让他喘不过气来，而最终也造成他的行为失控爆走，所有同学们坚持到了最后却因他的攻击而失去生命。究竟大家对抗的是外来生物？还是在身边你以为是朋友的那个人？



最后重点已经不在球体的攻击，或是该如何歼灭球体，因为后来先进武器的研究开发，人类已能消灭99%以上的球体，但对於这些因这场战争而付出惨痛代价的孩子们，始终处於被动立场，国家为了使他们加入战争而祭出「指考加分」的策略，利用学生们为了上大学的压力而控制他们，最终也没有以他们的人身安全为主要考量，而让他们自生自灭，最终人性的残酷竟然超越了生物的攻击，相当讽刺的剧情。



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