《換乘戀愛2》賢圭家究竟多有錢？ 23億巨款「夾書裡」不慎丟掉，為尋回翻遍垃圾場

因《換乘戀愛2》大獲人氣的賢圭近日做客網絡綜藝《Shocking Liar》，透露幾年前曾不小心丟掉家裡的23億韓元本票，令人驚呼這是什麼家庭，幾十億鉅款居然隨隨便便夾在書裡嗎XD

《Shocking Liar》召集50名出演者猜測嘉賓所說是真是假，贏到最後一輪的人可獲得500萬獎金，EP1首位嘉賓就是去年《換乘戀愛2》的人氣男鄭賢圭。



賢圭對自己的撒謊能力很有自信，鎮定地說：「全家人曾為23億現金翻遍垃圾場。 因為長輩把事業資金夾在書中間保管，不小心丟掉了。」



這個數字很誇張的描述居然是真實發生過的事，而且丟掉巨款的就是賢圭本人！

不過好在遺失的是銀行本票，經過很長一段處理流程後最終還是拿回了錢。 賢圭還提供了當時的掛失申請書，上面清楚寫著：「2017年某時於某公寓垃圾回收場遺失23張面額為1億元的銀行本票。」



對於這段「熊孩子」歷史，賢圭倒是十分看得開，節目中對當年的自己說：「人生在世這樣也有可能嘛，不是你的錯，沒關係的。」



早前賢圭曾在另一檔網綜《帶輪子的嘴3》透露全家都是學霸，從爺爺、奶奶到爸爸都是首爾大學畢業。 當時就有網友猜賢圭家境應該不一般，因為祖父母的年代能夠讀首爾大不是很有錢就是很有地位，這下更印證大家的猜測了XD



韓網友表示震驚又羨慕：「好羨慕啊，居然有23億可丟」、「什麼家庭會把23億隨便夾在書裡？」 、「書裡都夾著23億，存摺裡該有多少啊kkk」、「就算是23萬我也會把附近垃圾場都翻個遍」、「這不是金湯匙，是鑽石湯匙」、「他可是住在富人區都擁有『富人賢圭』這個外號啊」、「好驚險」、「只是聽著都感覺後腦勺發涼」、「幸好是不能隨便用的本票」、「羨慕海恩」、「 23億是一方面，能讓他淡定說出沒關係的家庭氛圍也好棒」、「我的夢想是中樂透10億，現在看來這夢想好朴素」、「又高又帥又有錢又聰明，上輩子是李舜臣將軍嗎」。



▽來看賢圭的「真實vs謊言」，你能猜對多少呢？



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