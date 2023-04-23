梁世燦更喜歡哪一個節目呢？加入第七年的《Running Man》VS《沒有數學的修學旅行》新節目的核心成員

點進文章前，大家先留言猜猜看 #梁世燦 會選《RM》還是《數修行》呢？

由擔任過熱門節目《Running Man》寶弼PD所策劃的全新節目《沒有數學的修學旅行》，將各領域的男明星集合在一起，有李龍真、梁世燦、Crush、ZICO、EXO D.O.、Jannabi崔政勳等人展開全新的旅程。



*節目宗旨是將６位如脫韁野馬般的男人聚在一起，展現專屬於他們的浪漫和獨特性格，製作出無壓力、沒有數學且無知識性質的綜藝節目，讓觀眾們笑聲不斷。

在二選一的環節中，寶弼PD向梁世燦提問「更喜歡哪一個節目呢？」，是Ａ選項的《沒有數學的修學旅行》，還是Ｂ選項的《Running Man》呢？讓梁世燦陷入了苦思。



▼抉擇影片，最喜歡的節目RMvs.數修行 世燦的選擇是…？



其他五位成員也要猜梁世燦會選擇哪一個，PD也強調成員們不可以生氣喔！（說這句話時，似乎是預想到了世燦會選《Running Man》）



最終，梁世燦選擇了Ｂ《Running Man》！而ZICO和D.O.則舉了Ａ，瞬間表情黯淡，似乎覺得被背叛了～！XDDD



梁世燦說出選《Running Man》的理由，新節目畢竟是在試水溫的階段，《RM》是已經領了好幾年薪水的地方，他當然會選擇《RM》，視他為珍寶！（真的是很有道理耶～XD）

那麼你猜中了嗎～？

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