金鍾國停更YT悼念ASTRO文彬，過往節目中曾提供煩惱咨詢：「生活本身要健康幸福才行」

ASTRO成員文彬突然離世引起韓國演藝圈震驚,金鍾國昨日在YT頻道PO文宣佈本週停更以表悼念,過往與文彬的一段對話也再次引起關注。

金鍾國YouTube頻道原計劃昨日更新最新一期,但出於對文彬的悼念之情最終決定推遲,在頻道社區PO文致歉:「他是我一直很想邀請來的晚輩,願故人安息。 希望大家諒解。」



此前金鍾國和文彬曾一起出演Disney+綜藝節目《Running Man向前衝》,當時文彬吐露內心煩惱:「在這行工作久了,有時會出現割裂感(괴리감)。 活動時的模樣和休息時的模樣很不一樣。 不知道究竟如何做才算好好休息。」



金鍾國表示曾多次講過這番話,那就是一定要集中關注自己的生活、「自己」這個人:「藝人歌手的工作不太可能成為一輩子的生活,你要先保證自己的生活健康,才能去做其他事。 你自己本身要感到幸福才行。」



i rewatched Outrun by Running Man ep 6, and this is the part i love the most thank you Jongkook for giving those words to Moonbin. #김종국 #문빈 pic.twitter.com/Q2CxnGPbzg