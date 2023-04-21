金鍾國停更YT悼念ASTRO文彬，過往節目中曾提供煩惱咨詢：「生活本身要健康幸福才行」

ASTRO成員文彬突然離世引起韓國演藝圈震驚，金鍾國昨日在YT頻道PO文宣佈本週停更以表悼念，過往與文彬的一段對話也再次引起關注。

金鍾國YouTube頻道原計劃昨日更新最新一期，但出於對文彬的悼念之情最終決定推遲，在頻道社區PO文致歉：「他是我一直很想邀請來的晚輩，願故人安息。 希望大家諒解。」



此前金鍾國和文彬曾一起出演Disney+綜藝節目《Running Man向前衝》，當時文彬吐露內心煩惱：「在這行工作久了，有時會出現割裂感（괴리감）。 活動時的模樣和休息時的模樣很不一樣。 不知道究竟如何做才算好好休息。」



金鍾國表示曾多次講過這番話，那就是一定要集中關注自己的生活、「自己」這個人：「藝人歌手的工作不太可能成為一輩子的生活，你要先保證自己的生活健康，才能去做其他事。 你自己本身要感到幸福才行。」



i rewatched Outrun by Running Man ep 6, and this is the part i love the most thank you Jongkook for giving those words to Moonbin. #김종국 #문빈 pic.twitter.com/Q2CxnGPbzg — (@tohoshintwice) April 20, 2023

ASTRO文彬本月19日被經紀人發現在家中停止呼吸，送醫仍未能挽回性命。 警方認為現場沒有犯罪痕跡、排除他殺，目前仍在調查具體死因。 文彬妹妹、女團Billlie成員文秀雅已取消本週所有行程，與父母一起處理哥哥後事；ASTRO成員們也立即趕來靈堂，包括從美國緊急回國的車銀優、服兵役臨時請假的MJ。很多藝人和節目也通過各自的方式表達哀悼。



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