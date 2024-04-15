《我家的熊孩子》李準的吝嗇行為連鐵公雞金鍾國都自嘆不如！內衣超過10年不換、房子大但水費不到台幣80元！

節目《我家的熊孩子》請來演員李準擔任嘉賓，平日也是節儉成性的他，同一件內衣可穿10年，一個月的卡費僅韓幣70萬元，還有什麼樣的節儉行徑連演藝圈鐵公雞金鍾國都自嘆不如？

14日李準作客《我家的熊孩子》節目，當日就以「演藝圈的代表吝嗇鬼」這樣的稱號來介紹他，當時徐章焄提問，李準在中學時期買的內衣，歷經了超過10年都沒更換過，這傳聞是否屬實？李準表示，自己真的不太喜歡更換東西，內衣如果破損了是會更換的，但內衣卻沒破……同時李準表示雖然家中空間滿寬廣的，每月水費也只有3000韓元，原來是因為都在健身房洗澡，他的發言令全場感到相當驚訝。



那麼冬天時，李準也提到自己都穿著毛衣生活，也不需要額外的暖氣費用，對於伙食費，他也提到在圖書館都有像學校內一樣的學生餐廳，價格經濟又實惠，如果在那裡吃了6000韓元，自己非常愛吃泡麵，另一餐再買個2000韓元泡麵，一天的食費就以8000韓元解決了。不過如果公司有行程而不是花自己的錢吃飯時，李準就會大口吃肉了。



另外還有交通費用，李準也透露了因為捨不得花交通費用而騎腳踏車的趣事，他說在自己擔任練習生的時期，就連每天往返公司的地鐵費用都捨不得花用，當時住在松坡區的他，需要往返狎鷗亭的練習室七天，但很想省下地鐵費用，所以改為騎腳踏車往返，就算騎再快也得花上50分鐘。



節目中也提到李準曾在中學時期對女友「奪命連環call」140多通電話，他笑說當時真的被愛情沖昏頭，中學畢業就跟父母說他想要結婚，現在的他能理解偶爾可能會聯絡不上對方，或者是對方會跟其他男生出去之類的。徐章勳笑說，難道不是因為想省電話費所以現在不狂call了嗎？引發全場大笑。



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