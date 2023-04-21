金钟国停更YT悼念ASTRO文彬，过往节目中曾提供烦恼咨询：「生活本身要健康幸福才行」

ASTRO成员文彬突然离世引起韩国演艺圈震惊，金钟国昨日在YT频道PO文宣布本周停更以表悼念，过往与文彬的一段对话也再次引起关注。

金钟国YouTube频道原计划昨日更新最新一期，但出於对文彬的悼念之情最终决定推迟，在频道社区PO文致歉：「他是我一直很想邀请来的晚辈，愿故人安息。 希望大家谅解。」



此前金钟国和文彬曾一起出演Disney+综艺节目《Running Man向前冲》，当时文彬吐露内心烦恼：「在这行工作久了，有时会出现割裂感（괴리감）。 活动时的模样和休息时的模样很不一样。 不知道究竟如何做才算好好休息。」



金钟国表示曾多次讲过这番话，那就是一定要集中关注自己的生活、「自己」这个人：「艺人歌手的工作不太可能成为一辈子的生活，你要先保证自己的生活健康，才能去做其他事。 你自己本身要感到幸福才行。」



i rewatched Outrun by Running Man ep 6, and this is the part i love the most thank you Jongkook for giving those words to Moonbin. #김종국 #문빈 pic.twitter.com/Q2CxnGPbzg — (@tohoshintwice) April 20, 2023

ASTRO文彬本月19日被经纪人发现在家中停止呼吸，送医仍未能挽回性命。 警方认为现场没有犯罪痕迹、排除他杀，目前仍在调查具体死因。 文彬妹妹、女团Billlie成员文秀雅已取消本周所有行程，与父母一起处理哥哥后事；ASTRO成员们也立即赶来灵堂，包括从美国紧急回国的车银优、服兵役临时请假的MJ。很多艺人和节目也通过各自的方式表达哀悼。



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