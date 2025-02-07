惠利新劇《善意的競爭》女女浴缸吻戲公開！坦言「理解角色感情，表演時毫無顧忌」

《善意的競爭》改編自同名NAVER網路漫畫，以韓國頂尖1%的彩花女高為背景，講述少女們在比入學考試更激烈的生存競爭中發展出危險的關係。 作為是一部青春驚悚劇，赤裸裸地展現十幾歲少女的慾望，因題材大膽被評為「青少年禁止觀看」！

惠利飾演女主角「劉潔伊」，是彩花女高全校第一的天才學生，成長在眾人羨慕的環境中，也深知如何利用自己的優勢。 鄭秀彬飾演在孤兒院長大的轉學生「禹瑟琪」，遇到與自己完全不同的劉潔伊後逐漸改變了性格。 劉潔伊因未知的原因對禹瑟琪表現出特殊的興趣，並在友誼之間發展出危險的關係...！



今日公開的預告中，禹瑟琪在浴缸中享受泡泡浴，隨後劉潔伊走進浴室並脫下浴袍，直接進入同一浴缸。 禹瑟琪對於這突如其來的舉動露出驚訝神色，劉潔伊則淡定詢問：「你是第一次吧？ 我是說和朋友一起洗澡。」



劉潔伊用手指抹起泡沫，輕輕點在禹瑟琪鼻尖，並笑道：「濕著的模樣更可愛呢。 不過臉為什麼這麼紅呢？」禹瑟琪結巴地回應：「可能是熱水待久了，覺得熱。」然而，劉在伊繼續挑逗：「不是在想什麼奇怪的事情吧？」並用手輕觸禹瑟琪的嘴唇。



隨後，劉在伊慢慢靠近，最終親吻了禹瑟琪的嘴唇！緊張的背景音樂響起，令人心裡小鹿亂撞...



在6日舉辦的製作發表會上，惠利談及這場同性吻戲時表示：「當初讀劇本時，完全能理解角色情感，因此表演時毫無顧慮。 這場戲對於說明角色關係極為重要。」鄭秀彬也說：「這部劇突破了韓國傳統的敘事框架，故事內容非常新穎。」



導演金泰熙也透露：「當初接到提案後，幾乎立刻答應。 這部劇的魅力在於沒有善良角色，且故事完全由女性角色主導。 在創作時，避免為了刺激而刺激，努力讓每個角色都能被理解。」



《善意的競爭》將於2月10日在U+tv與U+mobile tv正式上線。



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