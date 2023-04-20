泰民想和SHINee成員再次體驗宿舍生活！網友：「已經聽到Key和珉豪吵架聲音、先說服Key吧」

18日，在 SHINee 的 Youtube 頻道公開的標題爲「TAEMIN's Long time no see（feat.Q&A）」的影片，是退伍後時隔許久再次露面的泰民，回答粉絲們各種各樣的提問。

泰民還被問到「有什麼想和 SHINee 哥哥們一起做的嗎？」聽到提問後，他笑著回答真的想和成員們一起再過一次宿舍生活。泰民解釋其理由：「（當時）我們一起生活，有很多不合拍的地方，好像經常想著「太需要一個人的空間了」，如果是想在的話，應該可以享受當時沒能享受的樂趣。」



這也讓網友紛紛表示：「已經聽到起範（Key）和珉豪吵架的聲音了，但是我覺得會很有趣」、「一週太長的話，哪怕是三天也試著推進吧」、「先好好誘惑 Key 哥吧 嗚嗚 去合宿一週吧」、「是因爲想看 91Line 打架嗎」、「馬上進行！大贊成」、「啊！起範雖然會受苦，但是我已經覺得很有趣了」、「金起範又想打崔珉豪的後腦勺怎麼辦」、「感覺溫流和珉豪會喜歡 嘿嘿嘿」等等，相信大家...也都是很期待吧 XD



而泰民在本月4日正式退伍，已經全部「軍畢」的 SHINee 預計在5月以完整體回歸，讓粉絲們十分期待。



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