《盜賊：七個朝鮮通寶》周元劇中懲治走私分子，劇外健身健上癮！

等小編都期待一下，《盜賊：七個朝鮮通寶》之後會不會可口的畫面出現！（笑）

由周元、李珠雨和趙漢哲主演的全新動作犯罪喜劇《盜賊：七個朝鮮通寶》講述神秘文物盜賊「臭鼬」與非正式文化遺產回收團隊「Karma」展開合作，對法律無法審判的人們進行懲治的故事。劇集已於4月12日盛大首播，大家開始追看了嗎？

觀乎今年大熱韓劇，無不與「黑暗」和「復仇」扯上關係，最佳例子就有動作韓劇《模範的士 2》，該劇主打代理復仇，不但靠著「以惡制惡」刺激收視扶搖直上，也被韓國傳媒大讚「『暗黑英雄』佔領了家庭影院」！新劇《盜賊：七個朝鮮通寶》同樣主打制裁惡人，劇中周元擁有雙重身份 —— 白天在文物廳擔任「扮工」事務官黃大明，晚上則化身文物盜賊「臭鼬」，懲治無恥的賣國賊、對抗走私文化財產的犯罪分子。



去年周元曾在電影《救命卡特》展現猶如美國隊長的健美身材，今次他在《盜賊：七個朝鮮通寶》中亦不乏動作戲碼，只見他在預告大騷靈活身手，似乎與他熱衷健身有關！早前周元曾作客金鍾國的YouTube頻道，當時他自爆gym齡長達九年：「我練了快九年了，去健身室對我來說簡直是治癒！（你有點走火入魔了！）廿多歲的時候，覺得身材健碩的哥哥非常有型，那時就想著，我也要練出這種身材。」



為了打造好身材，周元除了努力運動，更試過跟足餐單，不過自認為食的他坦言：「曾經試過非常嚴格地管理飲食，這也不吃、那也不吃；突然有一天，我決定要吃飽再去鍛練，效果反而更好。」想知道周元會否在《盜賊：七個朝鮮通寶》大騷肌肉，就要留意劇中的發展啦！

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全新動作犯罪喜劇《盜賊：七個朝鮮通寶》於4月12日起逢星期三、四在「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度！

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